Тренер Зубов покинул «Ладу»

«Лада» объявила о расторжении контракта с тренером Павлом Зубовым по соглашению сторон.

Ранее 52-летний тренер работал в жлобинском «Металлурге», «Молоте», «Сибири», «Локомотиве» и «Ак Барсе».

В «Ладе» Зубов отвечал за работу с защитниками.