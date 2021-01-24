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Тренер «Йокерита»: «Следующая неделя будет сложной, поэтому победа над ЦСКА поможет нам»

04:18
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:1).

«В предыдущих играх мы действовали нестабильно. Была равная игра, но мы действовали хорошо на всем ее протяжении. Жаль, что не забивали в большинстве, но затем смогли использовать свой шанс. Маркус Хянникяйнен — отличный игрок, мы рады за него, что он наконец-то смог отличиться. Приглашая его и Сами Леписте, мы понимали, что им потребуется время, чтобы набрать форму. Важно, чтобы они были готовы к плей-офф. Следующая неделя будет сложной для нас, поэтому эта победа поможет нам», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.

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