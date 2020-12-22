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Тренер «Йокерита» подвел итоги матча с «Витязем»

09:19
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Тренер «Йокерита» Пекка Кангасалуста прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2).

«Неплохое начало матча, имели моменты, да и в целом играли хорошо. Не использовали свои возможности, что в итоге и привело к поражению.

Статистика говорит сама за себя: мы нанесли 53 броска в створ ворот, несколько раз попадали в штанги и перекладины. Думаю, это должно нас кое-чему научить перед завтрашним матчем«, — передает слова Кангасалусты пресс-служба КХЛ.

Отметим, финский тренер исполнял обязанности главного тренера «Йокерита», так как Лаури Марьямяки отстутствовал из-за заражения коронавирусом.

«Йокерит» занимает 8-е место в Западной конференфии, набрав 39 очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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