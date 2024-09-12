Буцаев: «Кузнецов может привнести в КХЛ и СКА что-то новое»

Тренер Вячеслав Буцаев прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«СКА в межсезонье сделал селекцию с заявкой на выигрыш Кубка Гагарина, и самым громким и ярким приобретением стал Евгений Кузнецов. Он уже давно сделал себя звездой, поэтому здесь какие-то дополнительные эпитеты ни к чему. Он уже всем все доказал. Евгений Кузнецов — это действительно тот игрок, который может привнести в нашу лигу и в частности в СКА что-то новое. Конечно, благодаря опыту и мастерству Кузнецова его партнеры по команде будут становиться сильнее», — цитирует Буцаева «РБ Спорт».

СКА одержал 1 победу в 3 матчах сезона и с 3 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету Кузнецова 1 гол в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).