Буцаев: «Кузнецов может привнести в КХЛ и СКА что-то новое»
Тренер Вячеслав Буцаев прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.
«СКА в межсезонье сделал селекцию с заявкой на выигрыш Кубка Гагарина, и самым громким и ярким приобретением стал Евгений Кузнецов. Он уже давно сделал себя звездой, поэтому здесь какие-то дополнительные эпитеты ни к чему. Он уже всем все доказал. Евгений Кузнецов — это действительно тот игрок, который может привнести в нашу лигу и в частности в СКА что-то новое. Конечно, благодаря опыту и мастерству Кузнецова его партнеры по команде будут становиться сильнее», — цитирует Буцаева «РБ Спорт».
СКА одержал 1 победу в 3 матчах сезона и с 3 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету Кузнецова 1 гол в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).
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|12.09
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ЦСКА – Торпедо
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