Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов заявил, что продолжит работать в московском клубе.

— Клуб уже сделал предложение. Тренерский штаб его принял, — hgbdjlbn слова Наумова Jauns.lv со ссылкой на Latvijas Avize. — Руководство не планирует ничего менять. Правда, контракт еще физически не подписан из-за сложившейся обстановки.

51-летний Наумов работает в ЦСКА последнее два года. В КХЛ он трудится с сезона-2009/10, когда получил работу в рижском «Динамо». Также он тренировал вратарей «Донбасса», «Атланта» и «Локомотива».