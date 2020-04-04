Тренер вратарей Мойсанен получил работу в ТПС

Известный тренер вратарей Ари Мойсанен вернулся в Финляндию. 48-летний специалист получил работу в клубе ТПС, сообщает Ilta Sanomat.

Последним местом работы Мойсанена был «Трактор». До этого он трудился в «Ак Барсе», вместе с которым получил золотую медаль за победу в Кубке Гагарина в 2018 году.

Мойсанен входил в состав сборной Финляндии, которая побеждала на чемпионатах мира в 2014 и 2016 годах, а также взяла «бронзу» на Олимпиаде-2014.

Фредрик Норрена, который ранее работал с вратарями ТПС, будет тренировать молодежную команду.