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Тренер вратарей Мойсанен получил работу в ТПС

13:53
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Известный тренер вратарей Ари Мойсанен вернулся в Финляндию. 48-летний специалист получил работу в клубе ТПС, сообщает Ilta Sanomat.

Последним местом работы Мойсанена был «Трактор». До этого он трудился в «Ак Барсе», вместе с которым получил золотую медаль за победу в Кубке Гагарина в 2018 году.

Мойсанен входил в состав сборной Финляндии, которая побеждала на чемпионатах мира в 2014 и 2016 годах, а также взяла «бронзу» на Олимпиаде-2014.

Фредрик Норрена, который ранее работал с вратарями ТПС, будет тренировать молодежную команду.

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