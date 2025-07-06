Тренер вратарей Малков может войти в штаб Хартли в «Локомотиве»

По информации «СЭ», тренер вратарей Андрей Малков может войти в штаб Боба Хартли в «Локомотиве».

Последние восемь лет этот специалист проработал в «Витязе». Во времена игровой карьеры Малков провел в ярославской команде несколько сезонов в качестве действующего голкипера, а по ее окончании недолго находился в клубной системе «Локомотива».

«Локомотив» объявил о назначении Боба Хартли главным тренером в субботу, 5 июля. До этого команду 4 года возглавлял Игорь Никитин, с которым клуб завоевал Кубок Гагарина-2025. В его штабе тренером вратарей был Рашит Давыдов. Он покинул «Локомотив» вместе с Никитиным.