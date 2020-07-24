Тренер вратарей ЦСКА: «У нас два вратаря, и перед стартом сезона они равны»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов рассказал о подготовке к новому сезону и вратарской линии армейцев.

— Вратарская линия ЦСКА претерпела изменения. Как оцените состояние спортсменов?

— Ларс в команде уже не первый год. Он знает, к чему готовиться, как себя готовить. У Александра — новая команда, соответственно, и новые требования: как на льду, так и в зале. Ему предстоит пройти определенную адаптацию. Но на этом не нужно зацикливаться, это рабочая ситуация, при которой мы знакомимся с людьми и делаем необходимую работу. После предсезонной подготовки можно будет понять, на какой уровень ты способен вывести этих ребят. Это важно.

У нас два вратаря и, если быть честным с хоккеистами, то перед стартом сезона они все равны.

— С Ларсом вы уже хорошо знакомы. Что можете сказать про Александра Шарыченкова?

— Я уже не один год слежу за его игрой. У меня есть сформированное впечатление о его игре и о том, над чем мы будем работать. Будем нарабатывать те моменты, которые помогут ему играть и побеждать