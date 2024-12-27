Плющев: «Даже болельщики «Трактора» ходят смотреть на игру Кузнецова»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что травма форварда СКА Евгения Кузнецова является потерей для всей лиги.

«Потеря Кузнецова серьезная для СКА. Это хоккеист, который играет и на партнера, и сам себе создает моменты. Он решает много вопросов, когда СКА играет в большинстве, через него строятся многие комбинации. На ярких игроков всегда ходит зритель. На Кузнецова тоже ходят. И на Урале, каким бы ни было к нему отношение болельщиков того же «Трактора». Они болеют за «Трактор», но с удовольствием ходят смотреть на хоккей Кузнецова, потому что тот сформировался как игрок в Челябинске, был в разных сборных, у меня в том числе. Травма Кузнецова — потеря не только для СКА», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.

Кузнецов получил травму 25 декабря в матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6) в столкновении с защитником армейцев Владиславом Провольневым. Сообщалось, что 32-летний хоккеист может пропустить минимум два месяца.