Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил уход из казанского «Ак Барса» главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«Я думаю, что это было ожидаемо, — приводит «Чемпионат» слова Плющева. — Квартальнов отработал три сезона, за это время можно было создать нечто такое, что бы всех восхитило. Он не справился с той задачей, которая была поставлена перед стартом чемпионата. «Ак Барс» нервозно провел сезон, да и прошлый не принес позитива. Так что решение логично».

Тренер отметил, что в Казани любят техничный и атакующий хоккей.

«Интересно, кого найдут на место Квартальнова, это непростая команда. В Казани любят хороший, мощный и техничный хоккей, с атакующим креном и с хорошей организацией игры в обороне. Иногда решения бывают непредсказуемы», — сказал Плющев.