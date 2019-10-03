Тренер «Витязя» после 2:1 с ЦСКА: «Мы победили суперкоманду»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал игру с ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Поздравляю ребят с победой в очень тяжелой игре, — заявил Кравец. — Мы играли против суперкоманды, чемпиона. Это мы обсуждали, говори, хотели с первых минут бороться, но немножко не получилось. Первый период слава богу выстояли, вратарь подтащил. Затем перестроились, боролись-бились, старались играть на пределе, и это удалось. Рад, что опять забили в большинстве и отбились в меньшинстве. Это самая трудная игра на протяжении этих двенадцати. Двигаемся дальше, потому что это всего лишь 12-я игра.

— Это рекордная десятая победа «Витязя». Важнее клубный рекорд или победа над чемпионом?

— В хоккее важно все. И победа важна, и что мы выстояли на этом тяжелом экзамене. Мелочей нет. Мы рады и тому, и тому. Мы просто хотим играть с полной самоотдачей, чтобы радовать себя, всех своих близких и болельщиков, чтобы «Витязь» был на слуху не только за счет драк, а за счет хоккея. Чтобы люди видели, что команда отдает все силы для победы.

— Не хватало Семина, и когда он вернется?

— Естественно, Саши не хватало. Это наш капитан и лидер. Игрок, который может решить судьбу матча в тяжелой ситуации. Пока точности по его восстановлению нет, но будем надеяться, что в ближайшее время вернется.

— Вы сдерживаете Артюхина?

— Плотникову надо крепче на ногах стоять и быть мужиком. Женя играет хорошо.

— Почему выбрали Самонова, а не Ежова против ЦСКА?

— Мы не думали, как кто сыграл в прошлом году. У нас два тренера по вратаря, и они принимают совместное с нами решение из-за многих факторов в пользу Александра. Почему их не назвали вратарем месяца? Наши вратари для меня самые лучшие, но зная Мельничука, я очень за него рад.

— Когда увидим Няттинена?

— Если все будет хорошо, то через несколько недель. (Евгений Белоусов)

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