Тренер «Трактора» Рише: «Придерживались плана и удержали матч против «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль-Пьер Рише прокомментировал победу над «Авангардом» (5:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Думаю, что все игроки «Трактора» были лучшими, даже не могу кого-то выделить. Все были готовы собой пожертвовать, обращали внимание на детали и сделали все для победы. Мы были абсолютно спокойны в концовке третьего периода. Учитывая тот набор хоккеистов, которым мы располагаем, были уверены, что они сделают абсолютно все, чтобы завершить этот матч победой. Не скажу, что эпизод с броском Якупова по нашим пустым воротам на отложенном штрафе вылился в какой-то негатив на скамейке. Мы придерживались нашего плана, нашего характера и удержали этот матч», — цитирует Рише пресс-служба КХЛ.

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«Трактор» набрал 92 очка и лидирует в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 82 очками — на 6-й строчке.