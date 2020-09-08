Тренер «Трактора» Равиль Гусманов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3ОТ).

— Опять перебросали соперника, многие моменты не реализовали, — приводит слова Гусманова официальный сайт КХЛ. — Приходится набирать форму по ходу чемпионата, было мало предсезонных игр. Сказывается скомканное межсезонье. Есть над чем работать. Но виден рисунок игры, есть самоотдача, командный дух. Не думаю, что «Трактору» нужно уходить в глухую оборону. Мы стараемся играть в свой хоккей, а реализация — это вопрос времени. Все наладится.

Нет ли мысли разбить легионерское звено? У нас не было возможности проверить сочетания пятерок. Думаю, будут вноситься корректировки в звенья. Смотрим взаимодействия игроков, в том числе легионеров. Когда вернется главный тренер Анвар Гатиятулин, я не могу сказать. Когда врачи дадут разрешение, а так мы всегда на связи.