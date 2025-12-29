Тренер «Трактора» Корешков заявил, что у него нет претензий к игрокам после поражения от «Металлурга»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:5 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Матч, думаю, очень понравился зрителям. Парни старались, очень хотели выиграть. По самоотдаче нет претензий. Мы спасли матч в конце, сравняли счет, но ляпы не позволили увезти его в серию бросков. Концовки нам удаются, по хорошему началу — уже процесс пошел. Думаю, после Нового года команда будет другая. Начнем с чистого листа. Сегодняшний матч дает импульс и надежду, что команда с самого начала будет играть хорошо и самоотверженно», — приводит слова Корешкова пресс-служба КХЛ.

После 41 матча челябинская команда с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.