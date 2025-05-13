Тренер «Трактора» Гру: «Дэй — не грязный игрок»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал игру защитника Логана Дэя в первом матче финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1, 1-0).

Американец получил пятиминутное удаление за удар в голову нападающего Артура Каюмова.

«Логан Дэй провел хороший матч. Такие удаления — часть игры. На льду было много эмоций, он хотел пойти в силовую борьбу. С моей стороны показалось, что игрок соперника немного опустил голову. Все, кто знают Дэя, скажут, что он — не грязный игрок. Он не хотел навредить игроку соперника — только остановить его. Сегодня на льду было много событий, наши ребята тоже получали по лицу. Но уверен, что никто в двух командах не хочет никому навредить. Это не мой стиль и не стиль Никитина», — сказал Гру.

«Трактор» повел в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч пройдет 15 мая в Ярославле.