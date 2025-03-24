Тренер «Трактора» Гру — перед стартом в Кубке Гагарина: «Уважаем «Адмирал» и знаем его сильные стороны»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал предстоящую серию против «Адмирала» в первом раунде Кубке Гагарина.

«Плей-офф — это такой же хоккей, что и в регулярном чемпионате. Мы ничего не меняли в нашей подготовке. Наша задача — сыграть в тот хоккей, в который мы умеем играть, против серьезного соперника. Мы очень уважаем «Адмирал» и знаем его сильные стороны. Эта команда умеет забивать, ее игра в большинстве — одна из лучших в лиге», — приводит слова Гру пресс-служба КХЛ.

«Трактор» с 96 очками занял первое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (69 очков) завершил регулярный чемпионат восьмым на «Востоке».

Серия между «Трактором» и «Адмиралом» в первом раунде Кубка Гагарина стартует в Челябинске в четверг, 27 марта.