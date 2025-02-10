Бенуа Гру: «В России сразу отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту Москвы»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился впечатлениями от работы в России.

«В России я сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны Москвы. Люди в Челябинске прекрасно ко мне относятся с самого начала моего появления в городе, причем как жители города, так и, разумеется, все сотрудники «Трактора». Это круто!» — цитирует Гру Metaratings.ru.

57-летний канадец возглавил челябинскую команду в мае 2024 года, под его руководством «Трактор» сыграл 13 матчей в КХЛ, в которых одержал 9 побед и потерпел 4 поражения.