Гру о победе над «Динамо»: «Отличная игра. Нужно просто выиграть еще один матч»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2 2ОТ) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Отличная игра была, много правильных вещей сделали. Наши лидеры были действительно лучшими сегодня на льду. Наши физические кондиции были отличными на протяжении всего сезона, так что они не вызывают у меня удивление в этой серии. Шабанов забил сегодня важный гол против очень сильной команды с отличным вратарем. Максим проделал много нужной работы. Мы постоянно меняем звенья в этом сезоне, так что эта серия не исключение. Я доволен Сафиным и Рольгизером.

У «Динамо» много талантливых игроков. Если вы думаете, что можно играть так, чтобы у Гусева, Комтуа и Сикьюры не было моментов, то это мечта. Я не знаю команду, которая хотела бы начинать с пропущенного гола. Но наш фокус на том, чтобы выиграть матчи, а не периоды. Сегодня мы отлично играли в защите, в том числе и Логан Дэй. Я всегда говорил, что он хороший защитник. Вы видели, как он играл в меньшинстве в овертайме. Я не знаю, сколько раз команда, проигрывающая с 0-3, выиграла серию. Нам просто нужно выиграть еще один матч», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.