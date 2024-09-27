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Сегодня, 22:25

Гру: «В двух периодах «Трактор» показывал очень много хорошего»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Я считаю, что в двух периодах мы показывали очень много хорошего. Также звено Ткачев — Светлаков — Рыкманов задало тон всей игре. Мы видели от них хорошую игру с шайбой и без нее, много борьбы, форчекинг. Немаловажно, что заработало наше большинство и пришли голы. Отмечу и наше меньшинство», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

«Трактор» набрал 12 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
Бенуа Гру
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4 Трактор 9 5 4 12
5 Сал. Юлаев 8 6 2 12
6 Адмирал 8 5 3 11
7 Нефтехимик 10 4 6 10
8 Авангард 10 3 7 7
9 Лада 9 3 6 7
10 Амур 8 3 5 6
11 Металлург Мг 10 3 7 6
12 Барыс 9 2 7 5
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 15
2 СКА 9 6 3 13
3 Спартак 8 6 2 13
4 ЦСКА 9 5 4 12
5 Динамо Мн 7 5 2 10
6 Северсталь 10 5 5 10
7 Торпедо 10 4 6 9
8 Динамо М 9 4 5 8
9 Витязь 9 3 6 6
10 Куньлунь РС 9 3 6 6
11 Сочи 8 2 6 4
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