Гру: «Буше — лучший тренер для «Авангарда», учитывая ситуацию»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

«Ги Буше — очень хороший тренер. Он поможет «Авангарду». Буше — хороший учитель, у него много опыта. У меня нет сомнений, что Ги — лучший тренер для «Авангарда», учитывая ситуацию, в которой находится команда», — сказал Гру.

27 ноября пресс-служба омского клуба сообщила о заключении контракта с 53-летним канадским специалистом до конца сезна-2025/26.