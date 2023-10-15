Арзамазов: «Как хоккейный проект Овечкин — совокупность всего. У него кисть как моя голова»
Тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов, который играл вместе с Александром Овечкиным в школе «Динамо», в интервью «СЭ» рассказал, в чем феномен его физической формы.
— Как Овечкин сохраняет такую форму, питаясь жареными ребрами и прочей вредной едой? Развейте миф, что его «физика» и здоровье — это природные качества.
— Если называть Сашу хоккейным проектом, то это совокупность всего. Он в том числе и природный богатырь. Извините, у него кисть как моя голова, такое точно не получить с помощью тренировок. Плюс у него было сумасшедшее усердие. Когда ему нечем было заняться в выходной, он искал лишний лед.
Плюс родители изначально ориентировали его на хоккей. Тетя Таня Овечкина знала, как нужно выстроить тренировочный процесс и какому тренеру отдать сына. Она приучила его, что не нужно метаться по клубам. Саша ведь никуда не переходил ни из «Динамо», ни из «Вашингтона». Если бы «Динамо» было в НХЛ, то он бы там и играл всю жизнь.
Ребята с такой же «физикой» есть в НХЛ. Но ментально — точно нет. Он никогда не был выдающимся хоккеистом по работе в тренажерном зале. Однако когда выходит на лед, то там происходит абсолютная магия — там он превращается в абсолютно другого человека. Овечкин велосипед никогда не прокрутит с таким же усилием, как он бежит. Но если перенести эту силу со льда на велосипед, то он просто рассыпется!
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