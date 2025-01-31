Ларионов — об игре Атанасова: «Хорошие игроки обычно располагают стабильностью»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал игру нападающего Василия Атанасова.

— Атанасов — молодой игрок, который очень серьезно поднял планку ожиданий от своей игры, но этот сезон у него волнообразный. С чем связываете его нестабильность?

— Поднял планку — это то, что ты видишь в игроке. Хорошие игроки обычно располагают стабильностью. Бывают матчи, которые складываются не самым лучшим образом. Опускать стандарты ниже, чем он поднял, конечно, это не самая лучшая сторона молодого игрока. Вчера я провел с ним очень долгую беседу.

В этом сезоне Атанасов принял участие в 48 матчах FONBET чемпионата КХЛ и набрал 28 (16+12) очков.

(Федор Носов)