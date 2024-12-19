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Сегодня, 22:52

Ларионов — о поражении «Торпедо» от СКА: «Есть много вопросов, которые мы должны решить»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:6).

— Соперника с победой. Хороший матч. Надеюсь, он понравился вам, журналистам, и зрителям. Нам не понравился, потому что мы проиграли. Есть много вопросов, которые мы должны решить в спокойном режиме. Хочу сказать, что ребята отыграли неплохой матч против хорошей команды, забили хорошие голы, но такова жизнь. У нас есть неделя, будем готовиться к следующей игре.

Хоккей — коллективная игра. Если бы я был сам, один — то я бы вам сказал, что для меня нет другого результата, как победа. Как не уступить сопернику на любом участке площадки, как сказать правильно, грамотно, рационально в конце периода... К сожалению, пока у нас не хватает именно той концентрации, фокуса, опыта, который ребята получают [сейчас].

Мы проигрываем игры в концовках — выигрывая в счете 2:0, 3:0, доводим матч до нервной концовки. Здесь целый комплекс, поэтому нужно просто внутри разобраться, быть более стабильными в плане именно тех решений, которые необходимы по ходу матча, в конце периода, в начале периода, в конце игры и так далее. Это непростой процесс, — передает слова Ларионова корреспондент «СЭ».

После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Торпедо» — на 8-й строчке с 39 баллами.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 36 7 29 18
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19.12 19:00
Нефтехимик – Авангард
 3 : 4 ОТ
19.12 19:30
СКА – Торпедо
 6 : 4
19.12 19:30
ЦСКА – Спартак
 5 : 4 ОТ
19.12 19:30
Куньлунь РС – Барыс
 2 : 0
19.12 19:30
Динамо М – Адмирал
 4 : 2
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