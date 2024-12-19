Ларионов — о поражении «Торпедо» от СКА: «Есть много вопросов, которые мы должны решить»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:6).
— Соперника с победой. Хороший матч. Надеюсь, он понравился вам, журналистам, и зрителям. Нам не понравился, потому что мы проиграли. Есть много вопросов, которые мы должны решить в спокойном режиме. Хочу сказать, что ребята отыграли неплохой матч против хорошей команды, забили хорошие голы, но такова жизнь. У нас есть неделя, будем готовиться к следующей игре.
Хоккей — коллективная игра. Если бы я был сам, один — то я бы вам сказал, что для меня нет другого результата, как победа. Как не уступить сопернику на любом участке площадки, как сказать правильно, грамотно, рационально в конце периода... К сожалению, пока у нас не хватает именно той концентрации, фокуса, опыта, который ребята получают [сейчас].
Мы проигрываем игры в концовках — выигрывая в счете 2:0, 3:0, доводим матч до нервной концовки. Здесь целый комплекс, поэтому нужно просто внутри разобраться, быть более стабильными в плане именно тех решений, которые необходимы по ходу матча, в конце периода, в начале периода, в конце игры и так далее. Это непростой процесс, — передает слова Ларионова корреспондент «СЭ».
После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Торпедо» — на 8-й строчке с 39 баллами.
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|19.12
|19:00
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Нефтехимик – Авангард
|3 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
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СКА – Торпедо
|6 : 4
|19.12
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ЦСКА – Спартак
|5 : 4 ОТ
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|19:30
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Куньлунь РС – Барыс
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|19:30
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Динамо М – Адмирал
|4 : 2