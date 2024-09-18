Ларионов отказался отвечать на вопросы по видеосвязи: «Это не пандемия»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по видеосвязи в ходе пресс-конференции после игры с «Северсталью».
Нижегородцы на выезде уступили череповецкому клубу со счетом 4:5 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти», — сказал Ларионов.
«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — 5 очков и 8-я строчка «Запада».
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|3
|7
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|Авангард
|6
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|3
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|6
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|6
|3
|3
|6
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|2
|5
|8
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|6
|2
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|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
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|7
|5
|2
|10
|3
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|5
|4
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|9
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|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
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|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
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|19.09
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|- : -
|19.09
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|19.09
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|19.09
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|19.09
|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -
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