Ларионов отказался отвечать на вопросы по видеосвязи: «Это не пандемия»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по видеосвязи в ходе пресс-конференции после игры с «Северсталью».

Нижегородцы на выезде уступили череповецкому клубу со счетом 4:5 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«На вопросы по Zoom не отвечаю. Не знаю, с кем разговариваю. Люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти», — сказал Ларионов.

«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — 5 очков и 8-я строчка «Запада».