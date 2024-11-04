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Сегодня, 20:35

Ларионов — о выборе стартового голкипера: «Бочаров играл в «Динамо»

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:4 Б).

— Сегодня стартовым голкипером вы выбрали Ивана Бочарова. Связано ли это с тем, что он играл в «Динамо» и провел там большую часть карьеры?

— Абсолютно. Я могу не отвечать на этот вопрос, потому что вы сами на него ответили. Это связано с тем, что он играл в «Динамо».

Нижегородский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.

(Федор Носов)

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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