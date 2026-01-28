Тренер «Спартака» Жамнов пропустил игру с «Ладой» из-за рождения сына

У главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова и его супруги Екатерины родился ребенок, сообщает пресс-служба красно-белых.

Сына назвали Лев.

Ранее стало известно, что 55-летний специалист пропустит матч FONBET чемпионата КХЛ против «Лады». Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба на игру был назначен Александр Барков.

«Спартак» с 56 очками в 28 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.