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Жамнов об отсутствии международных турниров: «Жалко поколение, которое не прочувствует эту атмосферу»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.

«На самом деле, мне жалко тех ребят, то поколение, которое, к сожалению, не прочувствует эту атмосферу и борьбу. Даже те мальчишки, которые не приняли участие в молодежном и юношеском чемпионате мира — для них это большая школа. Я помню себя, когда я был молодым и играл на МЧМ... Сама атмосфера там подогревает. В плане национальной сборной, конечно, было бы замечательно, если бы нас вернули, а ребята опять вернулись на мировую арену», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.

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Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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