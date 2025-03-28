Жамнов о втором матче с «Северсталью»: «Доволен игрой всей команды, ребята молодцы»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:2) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Доволен, как сыграла вся команда, ребята молодцы. Выстояли — хотя была большая нагрузка на тех, кто играет в меньшинстве. Это плей-офф. Удаления — это иногда эмоции, когда ребята борются за шайбу. Карать за это не собираюсь, но надо просто поаккуратнее. Лучший матч Николаева? Это вам решать. Я в нем не сомневаюсь, как и во всей команде. Он держал нас в игре, отразил буллит. «Спартак» — фаворит? Это обманчиво. Игроки все прекрасно понимают. При 2-0 ничего не закончилось, соперник сильный, они играют до конца. И наша задача — играть все 60 минут», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

В серии до четырех побед красно-белые повели со счетом 2-0. Третий и четвертый матчи пройдут в Череповце — 30 марта и 1 апреля.