Жамнов — об игроках «Спартака»: «У них есть самоуспокоение, этого быть не должно»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что некоторые игроки клуба имеют небольшое самоуспокоение во время матчей.
«Я просто вижу по этому сезону: есть ребята, которые в том году пришли из высшей лиги, голодные, злые, жадные. В этом году у них немного есть такое самоуспокоение. Я не говорю, что оно есть всегда, но бывают такие матчи, когда эта самоуспокоенность ощущается. Этого быть не должно, потому что мы узнаем, что из себя представляем, только когда будем на вершине. И побеждает та команда, которая знает, что она из себя представляет в играх с сильными соперниками. Я им пытаюсь это донести, но это непросто, как кажется», — приводит слова Жамнова ТАСС.
В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Спартак» после 35 матчей занимает второе место в Западной конференции с 50 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|36
|28
|8
|58
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|6
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 4
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -