Жамнов о поражении «Спартака» от «Шанхай Дрэгонс»: «Сложилось ощущение, что у всех игроков был выходной»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями после поражения от «Шанхай Дрэгонс» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Так выходить на игры нельзя. Мы играли против команды, которая использует североамериканский стиль, но сегодня сложилось ощущение, что у всех игроков был выходной. Проиграли во всех отношениях. Стыдно перед нашими болельщиками», — сказал Жамнов.

«Шанхай Дрэгонс» с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 9 очками — на 7-й строчке.