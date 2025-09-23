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Жамнов после поражения от «Металлурга»: «Ситуация с Морозовым — большая потеря для нас, но команда сплотилась»

Руслан Минаев

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов похвалил игроков, несмотря на поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«На фоне негативных новостей команда сплотилась. Конечно, ситуация с Морозовым — большая потеря для нас, но после драки руками не машут. Мы ищем баланс в сочетаниях, подбираем звенья, чтобы улучшить нашу игру. Для этого нужно время. Надо отдать должное ребятам: они сплотились в этот момент и стараются показывать результат», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

16 сентября «Спартак» объявил, что в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество. Форвард временно отстранен от участия в тренировках и матчах команды.

«Спартак» с 9 очками — на 5-й строчке таблицы «Запад».

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Иван Морозов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 13 4 27
2 Барыс 16 10 6 20
3 Нефтехимик 16 9 7 20
4 Салават Юлаев 17 9 8 19
5 Амур 16 8 8 17
6 Ак Барс 16 8 8 17
7 Сибирь 17 6 11 15
8 Автомобилист 15 6 9 14
9 Авангард 14 7 7 14
10 Трактор 15 6 9 13
11 Адмирал 15 5 10 13
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 24
2 ЦСКА 15 12 3 24
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 18 6 12 14
10 Лада 16 2 14 8
11 Сочи 15 3 12 6
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18.10 14:00 ЦСКА – Нефтехимик - : -
18.10 14:00 Авангард – Трактор - : -
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