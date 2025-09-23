Жамнов после поражения от «Металлурга»: «Ситуация с Морозовым — большая потеря для нас, но команда сплотилась»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов похвалил игроков, несмотря на поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«На фоне негативных новостей команда сплотилась. Конечно, ситуация с Морозовым — большая потеря для нас, но после драки руками не машут. Мы ищем баланс в сочетаниях, подбираем звенья, чтобы улучшить нашу игру. Для этого нужно время. Надо отдать должное ребятам: они сплотились в этот момент и стараются показывать результат», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

16 сентября «Спартак» объявил, что в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество. Форвард временно отстранен от участия в тренировках и матчах команды.

«Спартак» с 9 очками — на 5-й строчке таблицы «Запад».