14 ноября, 23:40

Жамнов: «Возвращение Морозова? Молодец. Рады, что он вернулся»

Руслан Минаев

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра против череповецкой команды стала первой для форварда Ивана Морозова после дисквалификации.

«Возвращение Морозова? Молодец. Ясно, что первая игра была на эмоциях. Мы рады, что он вернулся. У нас и Порядин вернулся, эти ребята — большая нам помощь, в дальнейшем помогут нам еще больше. Как решать проблемы в обороне? Все зависит от нас самих, тут нам никто не поможет. Стараемся поставить ребят на правильные рельсы, но пока ошибки повторяются. Думаю, что мы с этой проблемой справимся и будет лучше», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 29 очками — на шестой строчке «Запада».

Иван Морозов
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
