Жамнов — о победе над «Сибирью»: «Валидольный «Спартак», как все говорят»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сибирью» (7:6 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Валидольный «Спартак», как все говорят. Не припомню в последних играх, чтобы мы делали столько индивидуальных ошибок в обороне. Из-за этого проигрывали 0:4, старались вернуться в игру, но она ломалась из-за ошибок в обороне. Ребятам надо отдать должное: вернулись, бились, молодцы. В таких играх много эмоций тратится, не должно быть такого.
Через такие игры тоже надо проходить, но лучше так не повторять. Георгиева подводим постепенно. Мы планировали, что Загидулин сыграет весь матч. К нему претензий нет, в первом периоде оборона бросила вратаря на растерзание», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Спартак» одержал четвертую победу подряд и с 39 очками занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
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