Жамнов назвал причины поражения «Спартака» в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Красно-белые вели со счетом 3:0 по ходу встречи.

«Причина поражения — в нашей игре. При счете 3:0 стали делать то, что мы не просим у наших игроков. А когда ведущие игроки начинают делать то, что не надо, о чем можно спрашивать молодых ребят? Так что такой результат чисто из-за нашей игры. Были ли претензии к Зайцеву, который пропустил прошлый матч? Это ротация, мы играем в шесть защитников. А о претензиях я игрокам сам скажу», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Адмирал» (19 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (25) идет вторым на «Западе».