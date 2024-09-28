Жамнов: «В матче с ЦСКА у «Спартака» не было паники, ребята играли по заданию»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«ЦСКА — сильная команда. Наверное, сегодня было видно, что соперник притерся — были хорошие комбинации, а мы работаем в том направлении, как и нужно — разбираем соперника, знали, что от них ожидать. В первой игре 5 сентября была небольшая паника, когда ЦСКА начинал контролировать шайбу. Но сегодня этого не было, ребята играли по заданию — мы сегодня сыграли все 60 минут. Повторюсь, бывают и провалы — но это спорт. Ребята выполняли задание и старались», — цитирует тренера пресс-служба красно-белых.
По итогам встречи команда Жамнова расположилась на втором месте в таблице Западной конференции с 15 очками. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 13 баллов.
В следующем матче красно-белые примут «Трактор», а ЦСКА встретится в гостях с московским «Динамо». Оба противостояния пройдут 1 октября.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|9
|3
|6
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|10
|2
|8
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|17
|2
|Спартак
|9
|7
|2
|15
|3
|СКА
|9
|6
|3
|13
|4
|ЦСКА
|10
|5
|5
|13
|5
|Торпедо
|11
|5
|6
|11
|6
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|7
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|8
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|9
|2
|7
|4
|28.09
|10:30
|
Амур – Торпедо
|2 : 7
|28.09
|13:00
|
Барыс – Витязь
|0 : 2
|28.09
|17:00
|
Спартак – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|28.09
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|3 : 1