Зубов — о поражении «Сочи» в Казани: «Ребята должны понимать что выходят на лед не просто покататься»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:5).
«В зачет можно занести третий период, ребята старались, но это было уже поздно. Соперник немного ослабил давление. В целом ребята кто выходит на лед изначально должны понимать, что они не просто так выходят на лед покататься. Сегодня группа молодых ребят подала пример как надо выходить и биться за эмблему за команду. Ребята у нас выходили несобранные, дело до броска не доходило. Нужно работать над большинством, разберем, подумаем, что можно улучшить в этом компоненте, надеюсь, что к следующей игре будет что-то новое.
Конечно, мы внимание на действия «Ак Барса», стиль игры Казани. Некоторые игроки допустили ряд ошибок, после которых произошли голы «Ак Барса». Я не буду называть конкретные фамилии, они и так все прекрасно знают», — сказал Зубов.
На старте сезона КХЛ у «Сочи» две победы в шести матчах.
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