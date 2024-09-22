Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:51

Зубов — о поражении «Сочи» в Казани: «Ребята должны понимать что выходят на лед не просто покататься»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:5).

«В зачет можно занести третий период, ребята старались, но это было уже поздно. Соперник немного ослабил давление. В целом ребята кто выходит на лед изначально должны понимать, что они не просто так выходят на лед покататься. Сегодня группа молодых ребят подала пример как надо выходить и биться за эмблему за команду. Ребята у нас выходили несобранные, дело до броска не доходило. Нужно работать над большинством, разберем, подумаем, что можно улучшить в этом компоненте, надеюсь, что к следующей игре будет что-то новое.

Конечно, мы внимание на действия «Ак Барса», стиль игры Казани. Некоторые игроки допустили ряд ошибок, после которых произошли голы «Ак Барса». Я не буду называть конкретные фамилии, они и так все прекрасно знают», — сказал Зубов.

На старте сезона КХЛ у «Сочи» две победы в шести матчах.

Сергей Зубов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи
Читайте также
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Глушакова перевели в дубль «Химок»
В Пакистане подорвалось на мине авто сопровождения делегации, куда входил посол РФ
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
FIDE проголосовала за сохранение ограничений для шахматистов из РФ и Белоруссии
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 8 5 3 11
2 Сибирь 8 5 3 10
3 Сал. Юлаев 6 5 1 10
4 Трактор 6 4 2 9
5 Адмирал 6 4 2 9
6 Нефтехимик 8 4 4 9
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 7 2 5 5
10 Амур 6 2 4 4
11 Металлург Мг 7 2 5 4
12 Барыс 7 1 6 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 5 2 11
2 Северсталь 8 5 3 10
3 ЦСКА 8 4 4 10
4 Спартак 6 4 2 9
5 СКА 7 4 3 9
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 7 3 4 6
8 Динамо М 8 3 5 6
9 Куньлунь РС 7 3 4 6
10 Торпедо 8 2 6 5
11 Сочи 5 2 3 4
Результаты / календарь
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
22.09 10:00
Адмирал – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
22.09 10:30
Амур – Динамо М
 1 : 2
22.09 16:00
Лада – Автомобилист
 0 : 1
22.09 17:00
Ак Барс – Сочи
 5 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости