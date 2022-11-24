Тренер «Сочи» Светлов — о переходе Попугаева в СКА: «Незаменимых у нас нет»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении травмированных игроков и ответил на вопрос о переходе в СКА нападающего Никиты Попугаева.
— Есть ли новая информация по травмированным? Как идет восстановление вратаря Михаила Бердина?
— Восстановление идет в своем режиме. Мы не форсируем возвращение игроков. Кто-то повредил плечо, кто-то бедро, есть переломы. Раньше времени мы сделать ничего не можем. Говорить, что в ближайшее время выйдут все травмированные, слишком рано. Восстановление идет. Травмы всегда случаются в спорте. У нас есть ротация, есть игроки, которые заменяют травмированных.
— Понимаете, кто заменит лучшего снайпера команды Никиту Попугаева, который перешел в СКА?
— Будем пробовать и искать сочетания. Скажу прямо: незаменимых у нас нет. Ищем оптимальные сочетания, смотрим разные звенья. В процессе ротации будем подбирать варианты, которые нас устраивают. Очень рад за Никиту, что он в «Сочи» вышел на новый уровень и своей игрой за СКА подтверждает это.
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