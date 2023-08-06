Тренер «Сочи» Кокорев объяснил поражение от СКА
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от СКА (4:6) на турнире Sochi Hockey Open. Он также оценил игру форварда Матвея Мичков.
— Первый период не получился. Перед вторым поговорили в раздевалке. Вышли с другим настроем и сделали камбэк. В третьем периоде немного не получилась игра. Третья победа подряд не стала бы лишней эйфорией перед сезоном. Мы выходим играть на победу. СКА сегодня вышел с другим настроем. Это было заметно.
— Как оцените развитие Матвея Мичкова? Хотели бы снова получить его в аренду?
— Не только я хотел бы получить Матвея снова. Он добавляет с каждой игрой, растет. Мы все рады, что он становится сильнее.
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