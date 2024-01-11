Тренер «Сочи» Кокорев объяснил, почему Мичков пропустил последние матчи

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал состояние нападающего Матвея Мичкова. Форвард пропустил два последних выездных матча против московского «Динамо» (1:5) и «Металлурга» (1:4).

«Матвей уехал. Он заболел. Пока информации нет. К тренировкам он пока не приступил», — отметил Кокорев.

19-летний Мичков в текущем сезоне сыграл за «Сочи» 34 матча и набрал 29 (13+16) очков.