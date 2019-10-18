Тренер «Сочи»: «Индивидуальные ошибки привели к такому результату»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Леонид Береснев подвел итоги матча с «Сибирью» (1:4).

— Да, игра получилась интересная, но индивидуальные ошибки с нашей стороны привели к такому результату, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Ребята старались, не опускали руки, но, повторюсь, индивидуальные ошибки привели к голам. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за их поддержку. Они не бросали нас в этой игре, их было слышно. Мы питались этой поддержкой. Остается сейчас настраиваться на выездные матчи. Конечно, неприятно проигрывать домашние игры, но идем дальше.

— С чем связан переезд капитанской нашивки на форму Петрова?

— Это внутренняя работа. Мы ищем какие-то позитивные моменты, чтобы они нас повели вперед. Это один из моментов.

— В каком вратарском составе команда отправится на выезд?

— Только игра закончилась, а вы про вратарскую линию. Это нужно обсудить с тренером вратарей, и мы примем решение. В данной ситуации я не хочу вас обманывать.

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