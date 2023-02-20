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Сегодня, 22:31

Тренер «Сочи» рассказал о мотивации игроков команды в конце сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:1).

«Тяжелая игра получилась. В первом периоде пропустили гол — вратарь ошибся, но ничего страшного. Вышли на второй период, играли по заданию, был момент, когда выстояли -сражались за каждую шайбу, ловили на себя, и это сыграло нам в плюс. В третьем периоде вышли играть только на победу.

Меня часто спрашивают о мотивации игроков. У нас молодая команда, мы постоянно разговариваем с ребятами, мотивируем их и говорим одно — кто будет биться, тот пойдет с нами дальше. Парни хотят проявить себя, мы знаем, что против нас играют команды, которые еще борются за плей-офф. Это хорошие соперники, чтобы посмотреть, в каком состоянии наша команда, как мы боремся и сражаемся», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/20/510142.html
ХК Нефтехимик
ХК Сочи
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