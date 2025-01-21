Ротенберг отказался комментировать итоги матча с «Локомотивом»: «Хочу, чтобы вы посмотрели видео»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался комментировать итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:2).

«Хочу поблагодарить всех, кто пришел на арену, наших болельщиков. Эта победа, заслуга только наших болельщиков. Больше комментариев по игре нет и не будет. Хочу, чтобы вы посмотрели видео», — сказал Ротенберг, после чего не ответил ни на один вопрос.

На экране журналистам показали эпизод с падением защитника СКА Александра Никишина.

СКА (57 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (78) остается лидером «Запада». У ярославцев прервалась 6-матчевая серия побед.