Ротенберг о замене Плешкова: «Он вернулся после травмы. Решили проверить его в бою»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал замену вратаря Артемия Плешкова во втором периоде матча со «Спартаком» (2:7) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Он вернулся после травмы. Решили проверить его в бою. И обсуждали это с тренером вратарей. Сегодня Максим Анатольевич Соколов вернулся. Мы с ним и с Юрием Ключниковым обсуждали, как лучше поступить. Решили, что в бою для Артемия Плешкова будет лучшая проверка, с учетом его подготовки к плей-офф. Только через матчи он сможет набрать ту необходимую форму для плей-офф, чтобы выйти на тот уровень, к которому мы все привыкли.

Мы все понимаем и верим в Артемия. Он будет играть в следующем матче. Мы понимаем, что он может играть на высоком уровне. И не раз это доказывал. У него очень сильная статистика по сезону. Он выиграл очень много матчей. И сегодня у него было всего лишь пятое поражение за весь сезон», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

22-летний Плешков пропустил шесть шайб к 29-й минуте игры и был заменен на Егора Заврагина. Уходя, вратарь разбил клюшку в подтрибунном помещении.