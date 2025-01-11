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Сегодня, 21:38

Ротенберг объяснил хоккейной ситуацией невыход Деанджело на третий период матча с «Динамо»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал невыход защитника Тони Деанджело в третьем периоде матча с московским «Динамо» (4:5) в FONBET Чемпионата КХЛ.

— Почему не было Деанджело? Вы были им недовольны?

— Хоккейная ситуация. Он не отличается ничем от других игроков, поэтому он не играл. Здесь нет никаких секретов.

— И все-таки про Энтони. У него неплохая статистика. Редкость, когда игрок даже не появляется на скамейке в третьем периоде. Это конец терпения?

— Это четвертый вопрос про него сегодня. У меня ответ не меняется. У нас в команде все равны. Личная статистика — это часть командной работы, личный вклад каждого в коллектив. Каждый человек равен, у нас нет звезд в команде, у нас команда - звезда. Здесь нет никаких скрытых причин, только хоккейные, только выполнение игрового задания, уважение к партнеру, уважение команды, уважение друг друга. У нас были игроки, кто по 40 шайб в сезоне забивал за СКА, но мы пропускали при их нахождении на льду 80. Нужно смотреть, как игрок выполняет работу. Посмотрим, что будет дальше, состав на следующую игру посмотрим. Только хоккейные причины. У нас команда и в ней все равны.

(Федор Носов)

Тони Деанджело
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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