Тренер СКА Ротенберг был удален в матче турнира имени Пучкова с «Сибирью»

Во время матча турнира имени Николая Пучкова между СКА и «Сибирью» был удален тренер питерцев. После трех периодов СКА ведет со счетом 4:3.

В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Из-за этого эпизода главный тренер СКА Роман Ротенберг нецензурно обратился к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лед. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.

На третий период Ротенберг вышел за скамейку СКА.