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Ротенберг о сроках восстановления Кузнецова: «Скоро мы его увидим. Точно не два месяца»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о восстановлении после травмы нападающего команды Евгения Кузнецова.

29 сентября СКА дома уступил «Куньлуню» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:5.

— У Кузнецова первый диагноз был плохой, но есть хорошая новость — скоро мы его увидим. Точно не два месяца. Мы работаем, чтобы Кузнецов вернулся как можно скорее. Но мы не будем рисковать здоровьем Евгения на данном этапе. Если бы сейчас был плей-офф, он бы играл на уколах. Нужно, чтобы он был готов на 100%. Наша задача — побеждать в больших матчах, — сказал Ротенберг.

Кузнецов получил повреждение в матче против «Северстали» (8:5) 27 сентября. После игры Ротенберг заявил, что на восстановление 32-летнего нападающего уйдет два месяца.

Кузнецов перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 9 матчей за питерскую команду и набрал 5 (1+4) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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