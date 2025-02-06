Ротенберг оговорился при упоминания форварда «Реала»: «Даже Эмбаппе должен отрабатывать в обороне»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг неправильно назвал фамилию форварда «Реала» Килиана Мбаппе на пресс-конференции после победы над «Витязем» (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба подмосковного клуба. Ротенберг назвал французского футболиста Килианом Эмбаппе.

«Игра в обороне в хоккее, как кстати и в футболе, командная. Если посмотрим на футбол, пример вам могу привести: даже такие звездные игроки, как Эмбаппе в «Реале», должны отрабатывать в обороне. Он тоже обязан отрабатывать, хотя в атаке он, возможно, один из лучших в мире», — сказал Ротенберг.

СКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 67 очками в 53 матчах. «Витязь» потерпел пятое поражение подряд, команда идет на десятой строчке «Запада» с 44 очками в 52 играх.