Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:14

Ротенберг — журналисту на вопрос об отсутствии Серебрякова: «Вы его агент? У нас нет блатных в команде»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об отсутствии вратаря Никиты Серебрякова.

— Четвертый матч подряд в заявке на матч СКА нет Никиты Серебрякова, — вопрос корреспондента «СЭ» Алексея Михайлова.

— Вы его агент? — ответ Ротенберга.

— Я журналист, который интересуется. Он сидит в ложе, никакой информации нет...

— Вы не хотите задать вопрос Валентину Зыкову? Он сегодня играл и победил. Он наш воспитанник. А, вы хотите только по Никите? Я отвечал на этот вопрос 10 раз, бывало, что 20 раз. Я всегда отвечаю с огромным уважением и вежливо на каждый вопрос. У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков в команде, мы не даем никому никаких авансов. У нас все работают на команду. И Валентин Зыков — воспитанник нашего клуба, и Василий Глотов. Вся наша команда — это целое. У нас нет блатных в команде, нет просьб агентов. Мы смотрим только по спортивным показателям. Больше мы ничего не смотрим.

— Вы можете успокоить болельщиков...

— Каких болельщиков? Персональных болельщиков Никиты Серебрякова? Не переживайте, все будет хорошо. Нужно рассчитывать на команду, это командная игра. Это не бокс или дзюдо. Хочу вас успокоить. Если вы личный болельщик Никиты Серебрякова, то у него все хорошо: он сегодня улыбался, обедал, выспался, тренировался — у него все хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать.

6 октября «СЭ» сообщал, что Серебряков близок к переходу в ЦСКА.

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел пять матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, отразил 87,4 процента бросков.

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
Популярное видео
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 26
2 СКА 16 10 6 21
3 Спартак 15 9 6 20
4 ЦСКА 16 7 9 19
5 Северсталь 16 9 7 18
6 Торпедо 15 8 7 18
7 Динамо Мн 14 8 6 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 15 8 7 16
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 15 10 5 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 14 9 5 18
5 Нефтехимик 16 7 9 18
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Адмирал 14 6 8 15
8 Сал. Юлаев 12 7 5 14
9 Лада 16 6 10 14
10 Авангард 16 6 10 13
11 Амур 15 5 10 12
12 Барыс 15 3 12 7
Результаты / календарь
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
15.10 12:00
Амур – Лада
 3 : 5
15.10 12:30
Адмирал – Северсталь
 5 : 6 ОТ
15.10 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 5 : 4 ОТ
15.10 19:30
СКА – Нефтехимик
 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости