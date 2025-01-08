Ротенберг — о разгроме от «Спартака»: «Больше расстраивает, что СКА не забил»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Сегодня мы не смогли показать тот результат, который мы были обязаны показать. В начале соперник был более настроен, хотя мы тоже вчера тренировались и разговаривали, что приедет раненый зверь — в Череповце команда проиграла. Мы понимали, что они сегодня будут биться с первых смен. И мы тоже обязаны биться в каждой смене. Были хорошие моменты в первом периоде. Одна пропущенная шайба в концовке, где-то — недоработка наших игроков, индивидуальные ошибки. Честно, меня больше даже расстраивает то, что мы сегодня не забили.
Это поражение мы с собой не повезем в Москву. Это самая худшая игра в 2025 году. Я думаю, что каждый сделает выводы, каждый посмотрит на себя в зеркало и каждый в следующей игре покажет совершенно другую самоотдачу. Особенно с такими принципиальными соперниками.
Мы никаких оправданий не ищем. Мы будем делать все возможное, чтобы в следующей игре показать совершенно другой хоккей», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
«Спартак» прервал трехматчевую победную серию СКА в очных противостояниях. Москвичи одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга впервые с ноября 2023-го.
После этой игры «Спартак» набрал 57 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. СКА с 54 очками — на 6-й строчке.
|Западная конференция
|И
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|П
|О
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|Локомотив
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|34
|10
|70
|2
|Спартак
|41
|26
|15
|57
|3
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|4
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|25
|17
|54
|6
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|7
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|41
|27
|14
|56
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|41
|22
|19
|50
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
|8.01
|17:00
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СКА – Спартак
|0 : 5
|8.01
|17:00
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Торпедо – Сибирь
|2 : 0
|8.01
|17:00
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Северсталь – Авангард
|5 : 6 Б
|8.01
|17:00
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Ак Барс – Сал. Юлаев
|5 : 1