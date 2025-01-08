Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами
Главный тренер СКА Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами, озвученное на пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) в FONBET чемпионате КХЛ.
«Мы обсуждали это с Алексеем Михайловым. Чем чаще мы задаем вопросы друг другу в лицо, тем лучше. Моя задача была — с большим уважением попросить журналистов, чтобы они не в ночи писали разные материалы, а днем, чтобы мы могли это все обсуждать на пресс-конференции. Я же никуда не ухожу, готов ответить на любой вопрос. Если я кого-то задел, я извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал. Я понимаю, насколько это важно. Но я сказал образно. Русский язык очень богатый. Я никого не обвинял, и я лично ни с кем это не обсуждал. Алексей задал мне вопрос: «Вы имеете в виду меня лично?» Я сказал: «Нет».
То, что вы к нам пришли, когда увидели интересующий вас фактор, и вас это задело, и задали этот вопрос в лицо, это уже хорошо. И я готов на него ответить. Еще раз, если кого-то я задел, я глубоко извиняюсь. Но я сказал «образно говоря». Слава богу, что у нас такой богатый русский язык. Думаю, что лимит в этом вопросе исчерпан и его нет смысла больше обсуждать. На будущее я просто хотел бы вам всем сделать подарок — будильники, чтобы вы писали где-то с 9 утра, а не читали статьи ночью», — сказал Ротенберг после матча со «Спартаком» (0:5).
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